Украина до конца года ожидает привлечь 170 млн долларов кредита Всемирного банка - Минфин

Украина и МБРР подписали соглашение о втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19, 170 млн долларов в Минфине рассчитывают получить уже до конца этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Минфин совместно с Минсоцполитики приложили все усилия для подготовки Соглашения в кратчайшие сроки, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже до конца текущего года", - говорится в сообщении.

"Подписание Соглашения о Втором дополнительном финансировании для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" является логическим завершением года, в котором Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19.

Главная цель - это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов. Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

"Мы подписали соглашение, которое в ближайшие дни начнет работать для украинцев. Я хочу выразить готовность Всемирного банка и в дальнейшем поддерживать плодотворное сотрудничество с правительством Украины - и относительно уже введенных проектов, которые являются утвержденными, а также новых, над которыми мы сейчас совместно работаем", - заявила и.о. директора представительства Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Клавдия Максименко.

Напомним:

Всемирный банк утвердил Украине кредит в размере 300 млн долларов для дополнительного финансирования противодействия COVID-19.

Экономическая правда