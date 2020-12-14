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Курс валют: гривня преодолела психологическую отметку

Понедельник, 14 декабря 2020, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 27,97 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,89 грн (на 11 декабря - 33,99 гривни).

Напоминаем:

11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.

Экономическая правда

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курс валют

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