Курс валют: гривня преодолела психологическую отметку
Понедельник, 14 декабря 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 27,97 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,89 грн (на 11 декабря - 33,99 гривни).
Напоминаем:
11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.
Экономическая правда
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