Более 20% предпринимателей перед Black Friday увеличивали цены на товары, чтобы потом организовать скидки — СМИ
20,9% предпринимателей признались в том, что предварительно увеличивали цены на товары, чтобы потом организовать скидки на Black Friday.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на опрос платформы HUBBER.
Согласно опросу, большинство ecommerce-предпринимателей (36.1%) организовали скидки от 10 до 20%. И 4,3% совсем не участвовали в распродаже.
Средний чек на "Черную Пятницу" у мультитоварных магазинов вышел 628 грн, если брать нишевые магазины - чек был выше.
Топ-5 категорий в целом выглядят так:
- средства индивидуальной защиты и медицинские приборы,
- одежда и обувь,
- косметика и парфюмерия,
- бытовая техника,
- электроника.
В исследовании приняли участие 182 владельца бизнеса (100 поставщиков и 82 магазина).
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