Более 20% предпринимателей перед Black Friday увеличивали цены на товары, чтобы потом организовать скидки — СМИ

20,9% предпринимателей признались в том, что предварительно увеличивали цены на товары, чтобы потом организовать скидки на Black Friday.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на опрос платформы HUBBER.

Согласно опросу, большинство ecommerce-предпринимателей (36.1%) организовали скидки от 10 до 20%. И 4,3% совсем не участвовали в распродаже.

Средний чек на "Черную Пятницу" у мультитоварных магазинов вышел 628 грн, если брать нишевые магазины - чек был выше.

Топ-5 категорий в целом выглядят так:

средства индивидуальной защиты и медицинские приборы,

одежда и обувь,

косметика и парфюмерия,

бытовая техника,

электроника.

В исследовании приняли участие 182 владельца бизнеса (100 поставщиков и 82 магазина).

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