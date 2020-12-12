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Более 20% предпринимателей перед Black Friday увеличивали цены на товары, чтобы потом организовать скидки — СМИ

Суббота, 12 декабря 2020, 12:13
 

20,9% предпринимателей признались в том, что предварительно увеличивали цены на товары, чтобы потом организовать скидки на Black Friday. 

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на опрос платформы HUBBER.

Согласно опросу, большинство ecommerce-предпринимателей (36.1%) организовали скидки от 10 до 20%. И 4,3% совсем не участвовали в распродаже. 

Средний чек на "Черную Пятницу" у мультитоварных магазинов вышел 628 грн, если брать нишевые магазины - чек был выше. 

Топ-5 категорий в целом выглядят так: 

  • средства индивидуальной защиты и медицинские приборы,
  • одежда и обувь,
  • косметика и парфюмерия,
  • бытовая техника,
  • электроника.

В исследовании приняли участие 182 владельца бизнеса (100 поставщиков и 82 магазина).

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