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Марченко объяснил, почему отложили повышение "минималки" до 6,5 тысяч

Пятница, 11 декабря 2020, 18:55
 

В Кабмине решили отложить на декабрь 2021 год запланированное на июль повышения "минималки" до 6,5 тысяч гривен из-за предостережений относительно потенциальных "инфляционных опасностей".

Об этом интервью "Укринформу" заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Изменения минимальной зарплаты связаны со многими "смежными" факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию. Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля.

Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных "инфляционных опасностей". Отсюда - пожелание "подстраховаться", перенеся нововведения на конец года. Ведь речь идет не только о влиянии на государственный, но и на местные бюджеты", - рассказал министр.

"Однако с точки зрения экономики умеренное влияние повышения "минималки" является сбалансированным - учитывая расходы и поступления. Нельзя говорить, что одни получат позитив, а другие - будут  страдать. Важно сохранить баланс интересов", - добавил Марченко.

По словам главы Минфина, окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.

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Напомним:

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекту госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Проект бюджета-2021 ко второму чтению предусматривает, что повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.

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зарплата Минфин

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