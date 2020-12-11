Взятка в 250 тысяч долларов: Руководителю порта "Черноморск" сообщили о подозрении

Фото: НАБУ

Детективы НАБУ сообщили уличенным "на горячем" руководителю ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицу-посреднику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Действия обоих лиц квалифицированы по ч.4 ст.368 УК Украины. Действия посредника также квалифицированы по ч. 5 ст. 27 УК Украины

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному лицу ГП "Морской торговый порт "Черноморск".

Напомним:

Детективы Национального антикоррупционного бюро уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тысяч долларов руководителя госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" и лицо-посредника.

Экономическая правда