НАБУ затримало керівника "Морського торговельного порту "Чорноморськ" на хабарі у 250 тисяч доларів

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у 250 тисяч доларів керівника держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особу-посередника.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами.

"Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її у 250 тис доларів", - йдеться у повідомленні.

Керівник ДП діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі посадовцю ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

"Цих двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили в НАБУ.

В.о. директора МТП "Чорноморськ" є Олександр Попов.

Економічна правда