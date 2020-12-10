Антимонопольщики предоставили первое разрешение на приватизацию Укрспирта

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании из группы Nemiroff на приобретение активов Немировского МПД - первого приватизированного завода "Укрспирт".

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Разрешение на приобретение активов Немировского места осуществления деятельности предоставлено ООО "ЛВН Лимитед", учредителем которого является "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ".

Покупная цена приобретаемой составляет 66,1 млн грн, АМКУ подтвердил наличие в компании этих средств.

Также в Комитете сообщают, что Немировское МПД не осуществляет хозяйственную деятельность с 2015 года. На производственных мощностях Немировского МПД планируется производить этиловый спирт для использования в качестве сырья при производстве водки и ликеро-водочных изделий.

АМКУ установил, что, после модернизации активов, доля группы покупателя на рынке этилового спирта составит около 4%.

"Поскольку концентрация направлена на отмену государственной монополии на производство и оптовую реализацию этилового спирта, а заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, Комитет принял решение о предоставлении соответствующего разрешения", - говорится в сообщении комитета.

Напомним:

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млн грн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Экономическая правда