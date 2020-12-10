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Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics за почти 1 миллиард долларов – СМИ

Четверг, 10 декабря 2020, 13:30
 

Корейская компания Hyundai Motor Co. купила в японской холдинговой компании Softbank производителя робототехники Boston Dynamics Inc., сумма сделки - 921 млн долларов.

Об этом сообщает корейское издание The Korea Economic Daily со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделку закроют на заседании совета директоров 10 декабря.

Детали сделки пока не разглашаются.

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. Японская компания SoftBank купила ее в 2017 году в Google.

В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих робособак Spot. При этом, компания все еще не является прибыльным бизнесом, а позиционирует себя как исследовательская организация.

Напомним:

Ранее сообщалось, что японская холдинговая компания Softbank ведет переговоры с корейским автомобильным гигантом Hyundai Motor Co. о продаже производителя роботов Boston Dynamics Inc, а сумма сделки может достичь 1 млрд долларов.

Экономическая правда

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технології компании Hyundai

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