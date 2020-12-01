Novus закрыл сделку по покупке сети супермаркетов Billa
Сеть супермаркетов Novus заявила о закрытии сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.
Об этом сообщает RAU со ссылкой на пресс-службу Novus.
"Мы прошли решающий этап и завершили сделку по приобретению сети Billa. Сейчас для нас доступна возможность официально начать плодотворную работу для слияния компаний.
Это исторический момент на пути развития Novus, и наша команда полностью готова к позитивным изменениям, которые ожидают сеть. В ближайшее время мы подробнее расскажем о дальнейших планах работы", - отметил генеральный директор сети Novus Марк Петкевич.
В руководстве Novus добавили, что гарантируют выполнение всех предварительно согласованных договорных обязательств перед партнерами и контрагентами.
"Стабильность ведения бизнеса очень важна для нас, поэтому стоит отметить, что на данный момент мы не меняем привычный график работы магазинов, но начинаем продуктивно работать и воплощать в жизнь ключевую миссию - развитие сети.
Мы благодарны компании Billa, которые в течение двадцати лет занимались развитием ритейла в Украине", - заявил операционный директор Novus Алексей Панасенко.
Напоминаем:
В сентябре компания Consul Trade House UAB и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.
Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами.
В октябре Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании UAB CONSUL TRADE HOUSE (сеть супермаркетов Novus) приобрести 100% доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" у компании REWE INTERNATIONAL AG.
Novus входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.
На украинском рынке Novus работает с 2009 года. Сейчас сеть объединяет 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв. м.
Экономическая правда
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