Все разделы
Укр / Рус

Novus закрыл сделку по покупке сети супермаркетов Billa

Вторник, 1 декабря 2020, 20:45
 

Сеть супермаркетов Novus заявила о закрытии сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Об этом сообщает RAU со ссылкой на пресс-службу Novus.

"Мы прошли решающий этап и завершили сделку по приобретению сети Billa. Сейчас для нас доступна возможность официально начать плодотворную работу для слияния компаний.

Это исторический момент на пути развития Novus, и наша команда полностью готова к позитивным изменениям, которые ожидают сеть. В ближайшее время мы подробнее расскажем о дальнейших планах работы", - отметил генеральный директор сети Novus Марк Петкевич.

В руководстве Novus добавили, что гарантируют выполнение всех предварительно согласованных договорных обязательств перед партнерами и контрагентами.

"Стабильность ведения бизнеса очень важна для нас, поэтому стоит отметить, что на данный момент мы не меняем привычный график работы магазинов, но начинаем продуктивно работать и воплощать в жизнь ключевую миссию - развитие сети.

Мы благодарны компании Billa, которые в течение двадцати лет занимались развитием ритейла в Украине", - заявил операционный директор Novus Алексей Панасенко.

Напоминаем:

В сентябре компания Consul Trade House UAB и Rewe International AG достигли соглашения о покупке 100% доли в уставном капитале "Билла-Украина", которая владеет сетью супермаркетов под торговой маркой Billa на территории Украины.

Novus и Billa продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами.

В октябре Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании UAB CONSUL TRADE HOUSE (сеть супермаркетов Novus) приобрести 100% доли в уставном капитале ПИИ "Билла-Украина" у компании REWE INTERNATIONAL AG.

Novus входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует и в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT.

На украинском рынке Novus работает с 2009 года. Сейчас сеть объединяет 46 магазинов. Общая площадь торговых комплексов составляет более 220 000 кв. м.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ритейл торговля компании

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине появился еще один почтовый оператор 26 ноября 2020, 18:50
За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборотов 16 ноября 2020, 11:22
В "День холостяка" Alibaba побила прошлогодний рекорд продаж 13 ноября 2020, 14:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!