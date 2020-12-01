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В бюджет привлекли в шесть раз меньше средств от госзайма

Вторник, 1 декабря 2020, 17:38
 

На очередном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 2,66 миллиарда грн, это в шесть раз меньше суммы на прошлой неделе.

Соответствующие результаты были обнародованы Минфином 1 декабря.

Министерство финансов предлагало приобрести гривневые облигации со сроком погашения три месяца, один год и три года. Наибольший спрос был сосредоточен в бумагах, которые государство выкупит 3 марта 2021 - от 18 утвержденных заявок бюджет получил 1,96 млрд грн от общего объема привлеченных средств.

Средневзвешенная ставка доходности по ним выросла сразу на 22 базисных пункта и составила 10,93%.

Самыми дорогими с точки зрения обслуживания стали трехлетние облигации, от размещения которых бюджет получил 171,7 млн грн. Их средневзвешенная доходность составляет 11,62%.

От продажи годовых облигаций бюджет получил еще более 531,6 млн грн, ставка доходности составляет 11,62%.

Напомним:

24 ноября от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 16,8 миллиарда гривен - это самая высокая сумма с июня.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин бюджет

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