Мінфін залучив рекордні 16,8 мільярда від продажу ОВДП

Від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 16,8 мільярда гривень - це найвища сума з червня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Усього на аукціоні було запропоновано шість випусків цінних паперів: п’ять гривневих та один у євро.

Строк обігу облігацій у гривні становив 4 і 6 місяців та 1, 3, 4 роки. Випуск у євро був річним.

Від розміщення гривневих облігацій було залучено 11,5 мільярда гривень. Середньозважена дохідність 4-місячних ОВДП становить 10%, 6-місячних – 10,25%, 1-річних – 10,75%, 3-річних – 11,4% та 4-річних – 11,7%.

Від єврових облігацій до бюджету залучили 157,7 мільйонів євро зі ставкою дохідності 2,45%.

Сумарно було залучено 16,8 мільярда гривень завдяки підняттю ставок Мінфіном. За гривневими 4-місячними ОВДП ставка зросла на 1 в.п., 6-місячними – 1,25 в.п., 1-річними – 0,33 в.п., 3-річних – 0,68 в.п. За євровими 1,2-річними облігаціями ставка зросла на 0,23 п.п.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики 9 червня Мінфін залучив до держбюджету 17,8 млрд грн, знизивши ставки дохідності.

Економічна правда