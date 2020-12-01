Криптовалюту Facebook введут в оборот в январе следующего года
Цифровую валюту компании Facebook Libra намерены запустить в оборот с января следующего года.
Об этом сообщает Entrepreneur.
Стоимость новой криптовалюта будет обеспечиваться долларом.
Проект ожидает разрешение от органа надзора за финансовыми рынками. Речь идет о выпуске стабильной криптовалюта - цифровой валюты с фиксированной стоимостью. В данном случае обеспечения происходит благодаря доллару, то есть валюты будут иметь одинаковую стоимость.
Запуск коснется только США и страны Латинской Америки. Целью проекту называют использование валюты для создания платежной системы между различными платформами.
Частью проекта станет также электронный кошелек Novi (ранее назывался Calibra), который потенциально можно будет интегрировать с другими платформами - например, WhatsApp или Messenger (также проекты Facebook) и отправить / получить криптовалюта.
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Напомним:
Libra - это глобальная криптовалюта, основанная на блокчейни (Libra Blockchain).
Она была создана в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании.
Однако позже из-за давления со стороны представителей власти в США ряд компаний вышел из проекта.
Экономическая правда
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