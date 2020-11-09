Министр экологии раздражен приобретением Киевом 200 автобусов МАЗ

Приобретение киевскими властями двухсот дизельных автобусов не соответствует реалиям XXI века.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью журналу Фокус.

Решение киевской власти о приобретении двухсот автобусов беларусского производства министр назвал непонятным.

"Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси", - заявил Абрамовский.

По мнению министра, транспорт в Киеве составляет "большую проблему".

"В столице очень неудобная организация транспорта, постоянные пробки, далекий от совершенства общественный транспорт", - добавил он.

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Напоминаем:

Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин.

Общая сумма лизингового договора составляет 50,72 миллиона евро или около 1,67 миллиарда гривен. В сентябре "Киевпастранс" перечислил "Укргазбанку" авансовый платеж в размере 334,752 млн грн. В примечаниях к платежу указано, что эта сумма составляет 20% от общей.

Стоимость одного короткого 12-метрового автобуса составит 202 тысячи евро, а 18,75-метровой "гармошки" - 288 тысяч евро.