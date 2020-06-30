Омелян обвинил НАБУ в перекручивании его слов на допросе

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что на допросе в производстве о снижении портовых сборов, детективы НАБУ перекрутили его слова и предлагали подписать такой протокол.

Источник: интервью Омеляна Цензору.

Прямая речь: "Допрос был вообще изумительный. Я первый раз такое видел в своей жизни, адвокат был тоже шокирован. Нам задают вопросы, мы даем свои ответы. Потом нам читают текст наших ответов – детектив же набирает – а там абсолютно другое. Просто абсолютно другое. И он так смотрит на нас: да нет, вы ж так говорили. – Мы так говорили?!

Идея была в чем? Что, в видении НАБУ, мои ответы на вопросы должны быть следующие: да, я, Омелян Владимир Владимирович, министр инфраструктуры, у меня возникла преступная инициатива снизить портовые тарифы и сборы, я закрылся в кабинете, подписал приказ и снизил на 20%, чем сознательно нанёс ущерб госбюджету. Точка. Расписался. Дело расследовано, первый министр в тюрьме.

Так было в "моих" ответах, так они хотели подать".

Детали: По словам Омеляна в протоколе допроса были совсем не его слова, и "хорошо, что взял адвоката, хоть свидетель есть, а не слово против слова".

Он добавил, что отказался подписывать такой протокол, после чего детектив предложил "поправить". По словам Омеляна, представитель НАБУ "был расстроен, потому что думал, что дурачок пришел, сам на себя даст показания и подпишет".

Предыстория:

19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении Омеляну в совершении незаконных действий, через которые государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Действия Омеляна квалифицировали по ч.2 ст.211 УК (издание должностным лицом нормативно-правового акта, которое уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие считает, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении почти всех портовых сборов на 20%, однако один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

Омелян подчеркнул, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товаро/грузопотока и благодаря этому морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20%, и растет до сих пор.

25 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Украинская правда