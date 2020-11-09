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Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления

Понедельник, 9 ноября 2020, 09:00
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 28,14 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,42 грн (на 6 ноября - 33,58 гривни).

Напоминаем:

6 ноября Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на уровне 28,36 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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