Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления
Понедельник, 9 ноября 2020, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 28,14 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,42 грн (на 6 ноября - 33,58 гривни).
Напоминаем:
6 ноября Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на уровне 28,36 гривни.
Экономическая правда
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