Офіційний курс: гривня зміцніла до долара, але послабла до євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,36 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро послабився та встановився на рівні 33,58 грн (на 5 листопада - 33,42 гривні).

Нагадуємо:

5 листопада Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на рівні 28,5 гривні.

Економічна правда