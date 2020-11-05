Офіційний курс: гривня зміцніла до долара, але послабла до євро
Четвер, 5 листопада 2020, 18:38
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 6 листопада на рівні 28,36 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро послабився та встановився на рівні 33,58 грн (на 5 листопада - 33,42 гривні).
Нагадуємо:
5 листопада Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на рівні 28,5 гривні.
Економічна правда
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