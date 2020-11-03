Доходы госбюджета перевыполняются за счет бизнеса - аналитики

Доходы государственного бюджета в октябре составили 77,2 миллиарда гривен, что 8,5% больше, чем в прошлом году. В то же время объем возмещения НДС в октябре уменьшился на 10,7% по сравнению с октябрем прошлого года.

Об этом говорится в сообщении проекта "Цена государства".

"Доходы госбюджета продолжают расти - в октябре они составили 77,2 млрд грн, что на 6 млрд грн или 8,5% больше, чем в прошлом году. Из этих дополнительных 6 млрд грн не более 4-х млрд грн обеспечила налоговая служба", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, основной прирост доходов произошел в первую очередь за счет НДС, а также НДФЛ.

"Вместе с тем объем возмещения НДС в октябре составил 11,9 млрд грн - это на 1,4 млрд грн или 10,7% меньше, чем в октябре прошлого года. Если учесть, что по оперативным данным таможни в октябре экспорт в долларах вырос на 1,3% г/г, а также добавить девальвацию гривни за год, то сумма возмещения должна превышать 15 млрд грн.

Таким образом, имеем три из четырех млрд грн, которые "дополнительно" собрала налоговая в октябре. Как видим, "оптимизационные схемы" с возмещением НДС и дальше "спасают" бюджетную статистику", - считают эксперты.

Доходы таможни несколько просели - в октябре было собрано 30 млрд грн, что на 0,3 млрд или 1,2% меньше, чем в прошлом году. Импорт в долларах просел в октябре на 15,7% (к октябрю 2019 года).

"В целом за январь-октябрь 2020 года доходы бюджета составили 842,3 млрд грн - на 31,4 млрд грн или 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половину этих средств составляла "экономия" на возмещении НДС (130,7 млрд грн в 2019 году против 116,1 млрд - в 2020 году).

Так, сальдо налоговых поступлений в 2020 году составляет "плюс" 60 млрд грн. Таможня же в январе-октябре недобрала по сравнению с прошлым годом 28,4 млрд грн", - констатируют аналитики.

Напоминаем:

За 10 месяцев 2020 года в государственный бюджет поступило 842 миллиарда гривен. Это на 7,5 миллиарда меньше плана.

Отдельно за октябрь плановые показатели были перевыполнены. Так, в госбюджет поступило более 77 млрд из запланированных 70, в местные - 28 из запланированных 25 миллиардов.

Экономическая правда