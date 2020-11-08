Экспорт украинских товаров в октябре вырос на 1,3%
Воскресенье, 8 ноября 2020, 11:05
Экспорт украинских товаров в октябре вырос на 1,3% и составил 4,6 миллиарда долларов.
Об этом говорится на Фейсбук странице премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, наибольший рост экспорта в этом году наблюдается в КНР - на 88%, или на 2,6 млрд долларов.
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 миллиардов долларов.
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