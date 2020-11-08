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Экспорт украинских товаров в октябре вырос на 1,3%

Воскресенье, 8 ноября 2020, 11:05
 

Экспорт украинских товаров в октябре вырос на 1,3% и составил 4,6 миллиарда долларов.

Об этом говорится на Фейсбук странице премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, наибольший рост экспорта в этом году наблюдается в КНР - на 88%, или на 2,6 млрд долларов.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при существующей торговой структуре размер потенциала Украины в международной торговле составляет 407 миллиардов долларов.

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экспорт товары Шмыгаль

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