В ОП говорят, что создание свободной экономической зоны планируется еще и на западе Украины

Создание Свободной экономической зоны планируется не только в Донбассе, но и на западе Украины.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1 + 1", которого цитирует пресс-служба Владимира Зеленского

Детали Ермак отметил, что создание СЭЗ планируется не только в Донбассе, но и на западе Украины.

Проект такой зоны находится на стадии разработки и будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов. Он отметил, что эти две экономические возможности "должны сработать на объединение страны".

Также Ермак вспомнил и деоккупации Крыму и заверил, что она состоится, но неизвестно, когда.

Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявлял, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

25 октября, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали "5 вопросов от президента", одно из которых касалось введения свободной экономической зоны на Донбассе.

Партия "Слуга народа", которая выступила заказчиком опроса, инициированного Владимиром Зеленским, обнародовала лишь предварительные результаты подсчета ответов. 26 октября, когда было обработано 74% анкет, на второй вопрос по СЭЗ на Донбассе ответы разделились почти поровну: 46,70% поддержали, 46,48% высказались против.

Группа "Рейтинг" на основании экзит-полов сообщала, что 45% из тех, кто отвечал на 5 вопросов Зеленского, высказались за создание СЭЗ на Донбассе, а из тех, кто не отвечал (это около половины избирателей) – 33% поддерживают эту идею.

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