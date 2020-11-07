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SkyUp закрыла маршрут Запорожье-Киев

Суббота, 7 ноября 2020, 15:47
 

Авиакомпания SkyUp до конца зимнего расписания 2020/2021 годов  закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев. 

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно данным системы бронирования лоу-коста, последний перелет в этом году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, из Запорожья в Киев — 10 ноября.

Издание сообщает, что в рассылке, которую получили пассажиры, SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".

Возврат средств за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp. Пассажиры могут использовать средства с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.

"Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег", - резюмируют в avianews.com.

Напоминаем:

Авиакомпания "Роза Ветров" в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев. 

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