SkyUp закрыла маршрут Запорожье-Киев

Авиакомпания SkyUp до конца зимнего расписания 2020/2021 годов закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев.

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно данным системы бронирования лоу-коста, последний перелет в этом году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, из Запорожья в Киев — 10 ноября.

Издание сообщает, что в рассылке, которую получили пассажиры, SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".

Возврат средств за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp. Пассажиры могут использовать средства с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.

"Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег", - резюмируют в avianews.com.

Напоминаем:

Авиакомпания "Роза Ветров" в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев.