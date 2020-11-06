Кабмин планирует создать два фонда для поддержки малого и среднего бизнеса

Среди векторов экономического развития до 2030 года Кабмин запланировал создание Фонда гарантирования кредитов и Фонда фондов для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию.

Об этом говорится в презентации "Векторы экономического развития до 2030 года", которую правительство представило в пятницу.

Отмечается, что Фонд гарантирования кредитов будет ориентирован на высокорисковые или с недостаточным уровнем финансирования малые и средние предприятия.

В частности, к таким предприятиям планируют относить инновационные, культурные и творческие сектора, а также - предприятия, которые переходят от ресурсо- и энергоемких моделей к более устойчивым и используют цифровые и инновационные методы ведения бизнеса.

Кроме этого, предусматривается создание Фонда фондов "как механизма рисков/вознаграждений для увеличения размера фондов".

При этом, якорной инвестицией для такого фонда может быть государственное финансирование, в то же время дополнительное финансирование от международных финансовых организаций и других государств будет способствовать привлечению частных инвесторов в МСБ.

Напомним:

Среди ключевых стратегических индикаторов в "Векторах экономического развития до 2030 года", которые представил Кабмин, - увеличение реального долларового ВВП Украины с 136 млрд долларов по итогам 2019 года до 300-460 млрд долларов до 2030 года.

Экономическая правда