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Официальный курс: гривна укрепляется

Пятница, 6 ноября 2020, 18:33
 

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 22 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 28,14 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро усилился и установился на уровне 33,42 грн (на 6 ноября - 33,58 гривны).

Напоминаем:

6 ноября Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек, установив его на уровне 28,36 гривны.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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