Офіційний курс: гривня зміцніла до долара та євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,5 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,42 грн (на 4 листопада - 33,48 гривні).

Нагадуємо:

4 листопада Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на рівні 28,58 гривні.

Економічна правда