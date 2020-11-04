Офіційний курс: гривня зміцніла до долара та євро
Середа, 4 листопада 2020, 18:51
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,5 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,42 грн (на 4 листопада - 33,48 гривні).
Нагадуємо:
4 листопада Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на рівні 28,58 гривні.
Економічна правда
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