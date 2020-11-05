"Нафтогаз" готов самостоятельно начинать работы на Юзовской площади

Через полгода после подписания договора с Кабмином "Нафтогаз" будет готов самостоятельно начинать бурение на Юзовской площади - ее потенциал оценивается в 3 триллиона кубических метров топлива.

Об этом рассказал глава группы "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью Interfax.

Юзовская площадь должна территории в 8 тысяч квадратных километров в пределах Донецкой и Харьковской областей. "Надра Украины" оценивает потенциал площади более чем 3 триллиона кубических метров условного топлива, а годовая добыча прогнозируется на уровне 10-20 миллиардов кубических метров.

На этой территории компания намерена проверить концепцию разработки газа плотных песчаников. "Если этот тест будет успешной, я думаю, мы сможем как сами, так и, если увидим какую-то очень интересную коммерческое предложение со стороны, подумать о партнерстве", - отметил он.

В 2013 году ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции с компанией Shell. Последняя вышла из соглашения в 2015 году.

В 2016 году нидерландская Yuzgaz победила в конкурсе. В декабре 2018 Кабинет Министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабря 2019 года председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., что принадлежит холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте.