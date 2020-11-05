Шмыгаль: Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.
Об этом он сказал журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"Нет, не повлияет, потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах", - отметил Шмыгаль.
По его словам, МВФ с беспокойством наблюдает за ситуацией, но понимает реформаторские устремления Украины, поэтому это не влияет на финансирование и выполнение программы Фонда.
Напоминаем:
Из-за решения Конституционного суда по реестру электронных деклараций Украина рискует потерять как уже согласованное финансирование, так и средства на продолжение действующих программ.
27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
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