Марченко: Из-за решения Конституционного суда Украина рискует потерять миллиарды долларов кредитов

Из-за решения Конституционного суда по реестру электронных деклараций Украина рискует потерять как уже согласованное финансирование, так и средства на продолжение действующих программ.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Развитие в Украине антикоррупционной инфраструктуры - ключевое условие всех международных финансовых программ, начиная с 2014 года. Любую попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой", - заявил Марченко.

По словам министра финансов, решение КСУ нарушило доверие и, как следствие, усложнило коммуникацию с международными партнерами.

"В этом году Украина получила 2,1 млрд долларов от МВФ и 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. В то же время, согласно программе сотрудничества с МВФ, госбюджет будет выполнен полностью при условии получения 6,2 млрд долларов заимствований от официальных кредиторов.

То есть сейчас есть фискальный разрыв в 3,5 млрд долларов, который должны профинансировать. Страна не может себе позволить потерять эти средства", - отметил Марченко.

Также министр подчеркнул, что ранее Украина договорилась о программе Stand-By с МВФ. Борд директоров Всемирного банка утвердил Украине Development Policy Loan - Заем на политику развития, а ЕС - "исключительную" программу макрофинансовой помощи.

"Сейчас эти сверхважные для государства достижения и договоренности - под угрозой срыва. Имею оценки руководящего звена Всемирного банка по решению КСУ относительно э-деклараций. Там считают, что Украина нарушает свои обязательства по DPL. Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В целом, речь идет о 2,23 млрд долларов", - отметил министр финансов.

По его словам, без законодательного урегулирования вопроса с КСУ международные партнеры заблокируют нам все финансовые сделки.

"Рискуем в этом году потерять два транша МВФ по 700 млн долларов, а также - 600 млн евро в рамках помощи ЕС и 350 млн долларов - от Всемирного банка. А в следующем году - еще 1,5 млрд долларов от МВФ, 600 млн евро от ЕС и 350 млн долларов Всемирного банка", - рассказал Марченко.

Напоминаем:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.

КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.

Экономическая правда