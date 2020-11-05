Боголюбов подал еще один иск по делу Приватбанка
Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов очередной раз подал иск против Приватбанка и правительства об истребовании акций, принадлежащих ему на момент национализации банка.
Об этом говорится в реестре состояния рассмотрения дел.
Дело находится в Киевском хозсуде. Предметом иска указывается "восстановления положения, существовавшего до нарушения и истребовании имущества из чужого незаконного владения". Специализация - "дела по спорам о ценных бумаг".
По делу судьей назначен Турчина С.А.
Напомним:
Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.
4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова.
Экономическая правда
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