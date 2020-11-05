Боголюбов подал еще один иск по делу Приватбанка

Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов очередной раз подал иск против Приватбанка и правительства об истребовании акций, принадлежащих ему на момент национализации банка.

Об этом говорится в реестре состояния рассмотрения дел.

Дело находится в Киевском хозсуде. Предметом иска указывается "восстановления положения, существовавшего до нарушения и истребовании имущества из чужого незаконного владения". Специализация - "дела по спорам о ценных бумаг".

По делу судьей назначен Турчина С.А.

Напомним:

Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции ПриватБанка, принадлежали бизнесмену к национализации.

4 декабря 2018 суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова.

Экономическая правда