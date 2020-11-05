Доходы бюджета предлагают увеличить на 20 миллиардов

Бюджетный комитет внес изменения в проект бюджета перед первым чтением, в частности предлагают увеличение доходов на 20 миллиардов гривен и расходов на 17 миллиардов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Так, в проекте доходы бюджета выросли более чем 20 миллиардов гривен. Рост ожидается благодаря увеличению плана перечислений от Нацбанка на 12 миллиардов и увеличению нормы отчислений чистой прибыли госпредприятий с 30% до 90%. Последнее добавит в бюджет еще 4,2 миллиарда гривен.

Дополнительно правительство разрешило госбанкам кредитовать Укрэнерго под государственные гарантии.

Расходы бюджета предлагают увеличить на 17 миллиардов.

Основные статьи повышение расходов - депутатские нужды (субвенция на социально-экономическое развитие, участие в распределении которой принимают нардепы), инфраструктура, культура, медицина и спорт.

Из ведомств больше всего получит Минфин (+7,4 млрд грн) на субвенцию на соц-эконом развития. При этом 3,2 миллиарда забрали у Фонда регионального развития (Министерство развития общин).

Мининфраструктуры на Программу по развитию аэропортовой инфраструктуры выделяется дополнительные +3 миллиарда гривен.

Минкульт получит + 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения

Минздрав поступит +1,5 миллиарда гривен на "создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака"

На строительство аэропорта Днепропетровск подразделение Мининфраструктуры (Государственное агентство инфраструктурных проектов) получит еще +1,5 миллиарда гривен.

В Министерство иностранных дел поступит дополнительные 0,9 миллиарда гривен на содержание дипломатических учреждений за рубежом.

На содержание Держспоживслужбы 0,6 миллиарда гривен получит Минэкономики. Еще 110 тысяч ведомство получит на создание "центров креативной экономики".

Увеличились расходы на содержание Верховной Рады на 248 000 000 гривен.

Напомним:

Голосование проект госбюджета-2021 в первом чтении состоится в четверг, 5 ноября.

Ранее Минфин показал, как в 2021 году изменятся отдельные налоги после индексации.





