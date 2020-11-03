Бюджет 2021: як зміняться податки після індексації

Міністерство фінансів україни

Індексація підвищить ставки акцизного податку на алкоголь, екологічного податку та рентної плати в середньому на 12%.

Про це йдеться в інфографіці, опублікованій Міністерством фінансів.

Індексація передбачає корекцію податкових ставок на індекс споживчих цін або на індекс цін виробників ставок податків, визначених в абсолютних значеннях.

Так, за даними відомства, ставки в середньому зміняться на 12%.

Рента за спеціальне використання поверхневої води зросте за мінімальною ставкою на 0,03 гривні за кубічний метр, за максимальною - на 0,17 гривні.

Рента за користування підземною водою для напоїв зросте на 0,008 грн за літр.

Рентна плата за метр кубічний сосни зросте на 6,7 гривні за мінімальною та 31,9 гривні за максимальною ставкою. Для дубу мінімальна зросте на 11,3 гривень, максимальна - на 83,9 гривень.

Акцизні податки на алкогольні напої зростуть на 11,5-11,8%. Це підвищить середні ціни за пляшку наступним чином:

горілка +4%;

кріплені та ігристі вина - в межах +1,6%;

коньяк +2,8%.

Ціна на пиво майже не зазнає змін.

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Економічна правда





