Официальный курс: гривна укрепилась к доллару и евро

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,42 грн (на 4 ноября - 33,48 гривны).

Напоминаем:

4 ноября Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на уровне 28,58 гривны.

Экономическая правда