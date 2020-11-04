Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривна укрепилась к доллару и евро

Среда, 4 ноября 2020, 18:51
 

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,42 грн (на 4 ноября - 33,48 гривны).

Напоминаем:

4 ноября Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на уровне 28,58 гривны.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют гривня НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 4 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки 4 ноября 2020, 11:25
Курс валют на 3 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки 3 ноября 2020, 11:25
Гривня "просела" до минимума с января 2018 года 2 ноября 2020, 19:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!