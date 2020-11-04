Официальный курс: гривна укрепилась к доллару и евро
Среда, 4 ноября 2020, 18:51
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,42 грн (на 4 ноября - 33,48 гривны).
Напоминаем:
4 ноября Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на уровне 28,58 гривны.
Экономическая правда
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