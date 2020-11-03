Офіційний курс: гривня продовжує слабнути

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 4 листопада на рівні 28,6 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,48 грн (на 3 листопада - 33,29 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.

Нагадуємо:

3 листопада Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на рівні 28,58 гривні.

Економічна правда