61% украинцев за продление моратория на продажу сельхозземли – опрос

Если бы в ближайшее воскресенье состоялся бы референдум относительно рынка земли, то 61,2% опрошенных украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В то же время если бы в ближайшее опросу воскресенье проходил референдум по вопросу введения рынка земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, то почти три четверти опрошенных (71,3%) приняли бы участие в таком референдуме, не взяли бы участия 15,5% , остальные опрошенные не определились с ответом.

"Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (61,2% всех опрошенных или 69,7% тех, кто принял бы участие в референдуме).

23,1% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,7% всех опрошенных) проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные затруднились с ответом", - говорится в пресс-релизе.

Авторы исследования отмечают, что поддержка гражданами продления моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения изменилась незначительно по сравнению с октябрем 2019 года, когда за продление моратория готовы были проголосовать 64,4% тех, кто собирался принять участие в референдуме.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 23 сентября 2020 года. Было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним:

Большая палата Конституционного суда 2 ноября не вынесла решение по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Экономическая правда