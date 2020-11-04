Минфин о "кассовых аппаратах в смартфоне": запугивание предпринимателей необосновано

В Минфине заявили, что программное решение ПРРО (так называемые кассовые аппараты в смартфоне - ред.) являются бесплатными для бизнеса и сейчас действует мораторий на проверку применения РРО, поэтому запугивания предпринимателей о начислении налоговиками крупных штрафов "полностью необоснованные".

Об этом в комментарии ЭП заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

По ее словам, прошло 3 месяца с момента вступления в силу законодательных изменений, которые создали основания для начала работы программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

"На сегодняшний день органами государственной власти вместе с бизнесом проведена большая работа по разработке и запуске бесплатного программного продукта, который может использоваться как альтернатива классическим РРО, начата работа фискального сервера ГНС, на котором проходит фискализация чеков, и с помощью которого осуществляется обмен информацией, обеспечено функционирование двух АРI (единого окна и электронного кабинета), проведено тестовое испытание системы ПРРО.

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что новый сервис пользуется спросом у предпринимателей. Об этом красноречиво свидетельствует статистика - в течение трех месяцев по внедрению ПРРО более 2300 предпринимателей воспользовались преимуществами ПРРО зарегистрировав 49,8 тыс ПРРО", - рассказала Воробей.

Она отметила, что на фискальный сервер ГНС уже передано более 50 млн чеков сложившихся новыми прро, а с каждым днем ​​количество фискализированный в течение суток через прро чеков увеличивается.

"Сегодня достигли рекордной отметки - 1 млн чеков в сутки. То есть, система работает. И каждый, кто считает своим долгом выполнять закон, который должен вступить в силу с января 2021, уже сегодня имеет возможность испытать этот бесплатный вариант РРО, в том числе и те, для кого такая обязанность не предусмотрен сегодня законом, - в тестовом режиме без юридических последствий для себя", - добавили в Минфине.

"О создании дополнительного давления на малый и микро бизнес может программное решение прро является бесплатным для бизнеса к тому же предполагает почти полную отмену лишних обязанностей, сопровождающих применение классических РРО.

Кроме того, сейчас действует мораторий на проверках применения РРО. Так что и запугивание предпринимателей начисления налоговиками крупных штрафов за нарушения связаны с использованием РРО полностью необоснованными", - подчеркнула Воробей.

Напомним:

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда