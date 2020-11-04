"Долг Януковича": Верховный суд Британии вынесет решение по апелляции в 2021 году – Минфин

Маловероятно, что судьи Верховного Суда Соединенного Королевства вынесут решение по апелляции в рамках дела о российских евробондах на 3 миллиарда долларов до конца этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что 15 июня 2020 года суд сообщил Украине и РФ о том, что до вынесения решения по делу по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США он сначала рассмотрит апелляционную жалобу по другому делу - Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн против Таймс Тревел (Соединенное Королевство) Лтд (дело "Таймс Тревел").

"Апелляция по делу "Таймс Тревел" касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "через законный акт" по английскому праву", - пояснили в Минфине.

"Верховный Суд решил отложить вынесение решения по делу о так называемых российских еврооблигациях, поскольку аргумент защиты по принуждению является одной из линий защиты Украины против иска России. Итак, Верховный Суд считает, что его решение по делу "Таймс Тревел", которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях.

Как Украина, так и Россия (действует через свое Доверенное лицо), обратились в Верховный Суд и получили разрешение на вступление в дело "Таймс Тревел", которое находится на стадии апелляционного рассмотрения в Верховном Суде. Слушание указанного апелляционной дела в Верховном суде состоялось вчера и сегодня (2 и 3 ноября - ред.). Украина и Доверенное лицо предоставили суду свои сжатые письменные и устные объяснения", - добавили в ведомстве.

В Минфине отметили, что команда юридических советников Украины "привела веские правовые аргументы Украины и представила ее правовую позицию перед коллегией в составе пяти высокопоставленных судей Верховного Суда, четверо из которых также участвовали в решении апелляции по делу о российских еврооблигациях в декабре прошлого года".

После завершения слушания судьи сообщили, что вынесение решения было отложено на более позднюю дату. При этом маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года.

Напомним:

В декабре 2019 года Верховний Суд Соединенного Королевства отложил решение в судебном процессе по так называемым российским облигациям.

Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью 3 миллиарда долларов, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка 4,5 миллиарда долларов.

29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

14 сентября 2017 года Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

Экономическая правда