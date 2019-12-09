В РФ говорят, что сумма "долга Януковича" выросла до 4,5 миллиарда долларов

Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам номинальной стоимостью 3 миллиарда долларов, по расчетам российской стороны, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка 4,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такая оценка приведена в сообщении Минфина РФ о начале в Верховном суде Великобритании четырехдневных слушаний по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями - компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ, на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам.

Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (The Law Debenture - ред) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

14 сентября 2017 года Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.