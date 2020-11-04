Минфин продал гривневых ОВГЗ почти на 2 миллиарда

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 3 ноября Минфин привлек в госбюджет 1,955 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечается, что инвесторам предложили три выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 3 месяца, 1 и 3 года.

"Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1952 млн гривен. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 7,5%.

Минфин не удовлетворил спрос на 1-летние и 3-летние ОВГЗ по ставкам выше, чем на предыдущих аукционах. От размещения гривневых 3-летних бумаг в государственный бюджет было привлечено 3 млн грн, средневзвешенная ставка доходности при этом осталась неизменной - 10,95%. По однолетними ОВГЗ аукцион не состоялся", - говорится в сообщении.

Напомним:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 27 октября Министерство финансов привлекло в бюджет почти 400 миллионов. Неделю назад было привлечено более чем в 17 раз больше - 7,2 миллиарда.

Экономическая правда