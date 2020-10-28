Минфин провел "скромный" аукцион по продаже ценных бумаг

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в бюджет почти 400 миллионов. Неделю назад было привлечено более чем в 17 раз больше - 7,2 миллиарда.

Об этом сообщает Минфин в результатах аукционов ОВГЗ от 27 октября.

Облигации были представлены со сроком выплат в год и на 4 года. Все 6 заявок на покупку четырехлетних бумаг ведомство отклонило, а 6 из 12 заявок по годовым позволили привлечь 0,4 миллиарда.

Уровень доходности приобретенных облигаций составляет 10,3%, ставки на аукционе достигали 11%. Выплаты по процентами состоятся в марте и сентябре 2021 года.

Напоминаем, на прошлой неделе Минфин повысил ставки по трехмесячным облигациям с 7,2% до 7,3% и по 12-месячным с 10% до 10,3%. Благодаря этому в Госбюджет удалось привлечь 5,7 миллиарда гривен и 52,7 миллиона долларов.

Экономическая правда