Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 3,2 миллиона
С 23-29 ноября инспекторы "Укртрансбезпекы" в сотрудничестве с Нацполициею проверили более 15 тысяч транспортных средств и начислили 3,2 млн грн платы за перегрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что в разрезе регионов самые большие платы за проезд начислены в Николаевской, Одесской и Донецкой областях.
При этом, 23-29 ноября по сравнению с предыдущим к этому неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.
Напомним:
В течение 16-23 ноября Укртрансбезопасности вместе с Нацполицией проверили около 14 тысяч транспортных средств и взыскали 1,6 миллиона за перегрузки.
Экономическая правда
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