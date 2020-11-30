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Перегруженные фуры: За прошедшую неделю начислили штрафов на 3,2 миллиона

Понедельник, 30 ноября 2020, 16:45
 

С 23-29 ноября инспекторы "Укртрансбезпекы" в сотрудничестве с Нацполициею проверили более 15 тысяч транспортных средств и начислили 3,2 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в разрезе регионов самые большие платы за проезд начислены в Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

При этом, 23-29 ноября по сравнению с предыдущим к этому неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним:

В течение 16-23 ноября Укртрансбезопасности вместе с Нацполицией проверили около 14 тысяч транспортных средств и взыскали 1,6 миллиона за перегрузки.

Экономическая правда

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