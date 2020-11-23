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Перегруженные фуры: в бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов

Понедельник, 23 ноября 2020, 15:14
 

В течение 16-23 ноября Укртрансбезопасности вместе с Нацполицией проверили около 14 тысяч транспортных средств и взыскали 1,6 миллиона за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Всего на прошлой неделе инспекторы Укртрансбезопасности и Нацпол составили 269 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

"Сейчас мы находимся на завершающем этапе внедрения Weight Control System - единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля Укртрансбезопасности. Она будет предусматривать автоматическую фиксацию перегруженных грузовиков и привлечения к ответственности тех, кто не соблюдает габаритно-весовых норм", - отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, эта система будет использоваться также для планирования работ на дорожной сети по данным о транспортной нагрузке участков.

Больше всегоплаты за проезд начислено в Одесской области, Ровенской и Николаевской.

Отмечается, что показатели эффективности улучшились в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Экономическая правда

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транспорт Мининфраструктуры

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