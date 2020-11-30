НБУ выдал 4 банкам почти 6 миллиардов короткого рефинанса

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

"27.11.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на 5785 млн грн по процентной ставке 6% годовых", - говорится в сообщении регулятора.

Напомним:

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дней (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.