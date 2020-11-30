"Укрэксимбанк" обжалует решение суда о масляных активах "Дельта Банка"

В октябре хозсуд признал действительными результаты аукциона по продаже "масляных" активов "Дельта Банка", "Укрэксимбанк" обжалует это решение.

Об этом сообщил Finbalance.

12 октября Хозсуд г.. Киева удовлетворил иск "Финансовой Компании" Скай", бенефициаром которой является Андрей Веревский, к "Дельта Банка", ФГВФЛ и НБУ. Так, суд признал действительным договор купли-продажи пула активов "Дельта Банка".

"Государственный экспортно-импортный банк Украины", в залоге которого находятся отдельные активы "Дельта Банка", подал апелляционную жалобу на решение от 12 октября к Северному апелляционного суда г.. Киев. Однако решение об открытии производства суд отложил. Причиной стало отсутствие материалов дела в судей.

Так, суд постановил истребовать материалы дела в Хозсуд г.. Киева и отложить решение об открытии производства в их поступления.

Напомним:

В июле Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу кредиты и права требования Дельта Банка. В обеспечении по кредитам - объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, по которым ранее интересовался владелец "Кернел" Андрей Веревский.

Ранее компания Веревского ООО "ФК" Скай "стала победителем аукциона по продаже этого пула активов Дельта Банка на 4,9 миллиарда грн, предложив за него 182,5 миллиона грн (соответственно скидка составляла 96%).

Впоследствии НБУ и Фонд гарантирования признали, что торги прошли с манипуляциями и отменили результаты торгов.

Этому предшествовал предыдущий аукцион, где "Скай" Веревского согласился заплатить за эти же активы 906 миллионов гривен, однако впоследствии соглашение заблокировала компания, не участвовала в торгах.

Позже Фонд заявил, что, вероятно, торги состоялись с определенной сговору. Он обратился к НБУ и Укрэксимбанка с предложением не признавать результаты торгов.

Собеседники ЭП, близкие к фонда, признали, что торги прошли с манипуляциями.

По мнению представителей фонда, близких к процессу торгов, Веревский не собирался платить за эти активы 906 млн грн.

Историю с продажей масложировых активов Дельта Банка расследовало ГБР.

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