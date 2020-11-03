Официальный курс: гривна продолжает слабеть

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на 4 ноября на уровне 28,6 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,48 грн (на 3 ноября - 33,29 гривны).

Отметим, что курс гривны к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 - 26 января было зафиксировано курс 28,75 гривны.

Напоминаем:

3 ноября Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек, установив его на уровне 28,58 гривны.

Экономическая правда