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Гривня укрепилась к доллару на закрытии межбанка

Вторник, 3 ноября 2020, 19:05
 

3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,52 - 28,55 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,52 - 28,55 гривни;

Евро - 33,40 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 ноября на уровне 28,58 гривни.

3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,62 гривни.

Экономическая правда

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