Гривня укрепилась к доллару на закрытии межбанка
Вторник, 3 ноября 2020, 19:05
3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,52 - 28,55 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,52 - 28,55 гривни;
Евро - 33,40 - 33,44 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 ноября на уровне 28,58 гривни.
3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,62 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua