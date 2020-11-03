Гривня укрепилась к доллару на закрытии межбанка

3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,52 - 28,55 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,52 - 28,55 гривни;

Евро - 33,40 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 ноября на уровне 28,58 гривни.

3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,62 гривни.

Экономическая правда