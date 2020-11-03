Курс валют на 3 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,61 - 28,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,59 - 28,61 гривни;

Евро - 33,41 - 33,42 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,54 - 28,75 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,61 - 28,72 гривни, евро - 33,28 - 33,38 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 3 ноября на уровне 28,58 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,29 грн (на 2 ноября - 33,25 гривни).

Отметим, что курс гривни к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 года - 26 января было зафиксировано курс 28,75 гривни.

Экономическая правда