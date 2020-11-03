"Доступные кредиты 5-7-9%": займов выдали на более чем 12 миллиардов

Со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали более 5 тысяч займов суммой 12,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В общей сумме займов наиболее кредитов было выдано с целью рефинансирования - около 9 миллиардов. Еще 2,4 миллиарда было выдано на капитальные инвестиции и миллиард в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю было заключено договоров на 600 миллионов гривен. Из них на рефинансирование направлено 57%, 16,5% - инвестиционные.

Количественно за все время больше всего займов выдал Приватбанк, заключив 1334 договора. По сумме займов лидирует Райффайзен Банк Аваль: он выдал займов почти на 3 миллиарда гривен, из которых 2,5 миллиарда - кредиты рефинансирования.

Лишь в трех банках Инвестиционные кредиты составляют большую от рефинансирования долю. Это Укргазбанк (71% инвестиционных от общей суммы), ПриватБанк (54%), и Ощадбанк (47%).

Ранее сообщалось, что объемы займов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" превысили 1,5 миллиарда гривен.

Экономическая правда