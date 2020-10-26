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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 11,5 мільярдів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:20
 

У рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки за останній тиждень видали 270 кредитів на загальну суму 756 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

68,8% (520 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

14% (105 мільйонів гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 17,2% (131 мільйони гривень).

Загалом з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки вже видали 4847 позик на загальну суму в 11,571  мільярда гривень.

З них 8,460 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,260 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 852 мільйона гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що з початку дії держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям уповноважені банки видали кредитів на 11 млрд грн.

Економічна правда

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