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Поступления от НДС выросли более чем на 40% с 2019

Вторник, 3 ноября 2020, 15:09

За 10 месяцев 2020 году от налога на добавленную стоимость поступило более 96 млрд гривен, в прошлом году - 67 миллиардов, то есть более чем на 40% меньше.

Об этом сообщает ZN.UA.

Также, доходы от налога на добавленную стоимость превысили план 2020 году на более чем 30 миллиардов гривен.

Всего за 10 месяцев в Налоговую поступило почти 420 миллиардов, то есть на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возмещено было НДС в январе-октябре 2020 году на более 116 миллиардов гривен, из которых почти 12 миллиардов - в октябре.

Напомним:

Ранее Госказначейство опубликовало отчет за январь-октябрь 2020 года. Так, за 10 месяцев бюджет недополучил 7,5 миллиарда плана.

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