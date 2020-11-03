Поступления от НДС выросли более чем на 40% с 2019

За 10 месяцев 2020 году от налога на добавленную стоимость поступило более 96 млрд гривен, в прошлом году - 67 миллиардов, то есть более чем на 40% меньше.

Об этом сообщает ZN.UA.

Также, доходы от налога на добавленную стоимость превысили план 2020 году на более чем 30 миллиардов гривен.

Всего за 10 месяцев в Налоговую поступило почти 420 миллиардов, то есть на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возмещено было НДС в январе-октябре 2020 году на более 116 миллиардов гривен, из которых почти 12 миллиардов - в октябре.

Напомним:

Ранее Госказначейство опубликовало отчет за январь-октябрь 2020 года. Так, за 10 месяцев бюджет недополучил 7,5 миллиарда плана.