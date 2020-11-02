Держбюджет за січень-жовтень недовиконали на понад 7,5 мільярда

Roman Synkevych на Unsplash

За 10 місяців 2020 року до державного бюджету надійшло 842 мільярди гривень. Це на 7,5 мільярда менше за план.

Про це йдеться у звіті Держказначейства.

Доходи місцевих бюджетів за січень-жовтень становили 240 мільярдів гривень. Заплановані доходи становлять 250 мільярдів, тобто на 10 мільярдів більше.

При цьому, надходження від податкових та митних органів перевищили план десяти місяців на понад мільярд гривень. Натомість, спеціальний фонд недоотримав 6 мільярдів.

Окремо за жовтень планові показники були перевиконані. Так, до держбюджету надійшло понад 77 мільярдів із запланованих 70, до місцевих - 28 із запланованих 25 мільярдів.

Зазначається, що від приватизації надійшло 1,9 мільярда.

Нагадаємо:

За січень - вересень 2020 року держбюджет України зведений з дефіцитом 82 мільярди гривень.

Економічна правда