НБУ согласовал кандидатуру Наумова на главу правления Ощадбанка

Нацбанк 22 сентября согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в июне Наумов победил в конкурсе на должность главы правления Ощадбанка.

С сентября 2014 года он занимал должность главы правления "Пиреус Банка МКБ".

"Глава правления государственного банка назначается и увольняется из должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий главы правления составляет пять лет.

Глава правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком", - пояснили в НБУ.

Напомним:

Суд удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил свой вердикт о приостановке решения наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс банка.