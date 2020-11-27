НБУ определил курс гривни на последний день ноября
Пятница, 27 ноября 2020, 20:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 30 ноября на уровне 28,47 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,96 грн (на 27 ноября - 33,85 гривни).
Напоминаем:
27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.
27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,54 гривни.
Экономическая правда
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