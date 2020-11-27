Все разделы
Укр / Рус

НБУ определил курс гривни на последний день ноября

Пятница, 27 ноября 2020, 20:40
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 30 ноября на уровне 28,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,96 грн (на 27 ноября - 33,85 гривни).

Напоминаем:

27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,54 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня ослабла 27 ноября 2020, 17:30
Гривня на закрытии межбанка немного ослабла 26 ноября 2020, 17:20
Курс валют на 26 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки 26 ноября 2020, 11:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!