НБУ определил курс гривни на последний день ноября

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 30 ноября на уровне 28,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 33,96 грн (на 27 ноября - 33,85 гривни).

Напоминаем:

27 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,43 гривни.

27 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,54 гривни.

Экономическая правда